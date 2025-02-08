Остались без колес: почему у московских курьеров отбирают электровелосипеды

Государственная автоинспекция начала проводить рейды для оценки соответствия установленным нормам электровелосипедов курьеров, в результате чего электровелосипеды у некоторых работников стали изымать. Об этом сообщил президент Московской ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков.
«В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — объяснил Митюков. Информацию передает РБК, ее подтвердили в МАКС и пресс-службе сервисов доставки «Яндекса».
Рейды проводятся во всех районах Москвы, особое внимание уделяется северным районам города. Так, инспекторы проверяют скорость движения курьеров на электровелосипедах, которая по правилам дорожного движения не должна превышать 25 км/ч.
С начала 2025 года на штрафных стоянках накопилось несколько сотен электровелосипедов, изъятых у курьеров. В большинстве случаев изымаются личные транспортные средства, при этом арендованные обычно соответствуют всем требованиям. По словам Александра Митюкова, доля арендованных и личных транспортных средств доставщиков в Москве составляет 75% против 25%.
Для того чтобы вернуть транспортное средство, курьер обязан оплатить следующее: эвакуацию, парковку на штрафной стоянке и штраф за несоответствие стандартам. Процесс экспертизы занимает от двух до трех недель. Общая сумма расходов может превысить стоимость самого транспортного средства, в таком случае курьеру может быть экономически невыгодно его выкупать.
Начиная с марта 2025 года, электровелосипеды с мощностью двигателя более 0,25 киловатт и электросамокаты, способные развивать скорость свыше 25 км/ч, будут классифицироваться как мопеды. В соответствии с новыми правилами, для управления такими транспортными средствами потребуется наличие водительских прав категории «М».
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