Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять у себя в стране беженцев из Палестины. Среди них могут также числиться бойцы палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили журналисты.
«Но вот как из полумиллиона человек не пропустить на Украину ребят из ХАМАС? Да никак. Они по любому проберутся. И что они разожгут на Украине — одному Аллаху известно», — передает «Аргументы недели». Отмечается, что на данный момент на украинской территории находится множество неконтролируемых зон, что предоставляет людям с боевым опытом широкие возможности для действий.
Журналисты подчеркнули, что США и другие соседние с территорией Ближнего Востока страны не стремятся принимать палестинских беженцев из-за прошлых опытов, когда гостеприимство приводило к восстаниям и военным конфликтам. В этой ситуации, как говорится в материале, Владимир Зеленский, решивший принять беженцев, вполне может рассчитывать на звание «друг Владимир» от президента Штатов Дональда Трампа.
Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа было заключено накануне инаугурации Трампа, которая прошла 20 января. Республиканец сыграл ключевую роль в достижении этого соглашения, однако полное урегулирование конфликта невозможно без решения вопроса о статусе Палестины. В интервью изданию URA.RU директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», эксперт по восточной политике Станислав Тарасов указал на то, что отсутствие ясности относительно будущего Палестины делает данный мирный договор особенно уязвимым.
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