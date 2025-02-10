Природа Свердловской области грозит наводнение 11 февраля 2025 в 13:43 Размер текста - 17 + Паводки ожидаются весной 2025-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Красноуфимск (Свердловская область) вошел в число городов, где весной 2025 года вероятны сильные паводки. Максимальный уровень воды реки Уфа ожидается выше нормы. Это следует из прогноза Росгидромета, опубликованного на сайте ведомства. «Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках Кама (до Перми), Уфа (у Красноуфимска), Тобол (Курганская область), Ишим (Тюменская и Омская области)», — говорится в сообщении. На большей части российских реках уровень воды будет ниже или около нормы. На защиту от потопов в этом году свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей. За эти деньги планируют провести капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Средства направят из федерального и областного бюджетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Красноуфимск (Свердловская область) вошел в число городов, где весной 2025 года вероятны сильные паводки. Максимальный уровень воды реки Уфа ожидается выше нормы. Это следует из прогноза Росгидромета, опубликованного на сайте ведомства. «Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках Кама (до Перми), Уфа (у Красноуфимска), Тобол (Курганская область), Ишим (Тюменская и Омская области)», — говорится в сообщении. На большей части российских реках уровень воды будет ниже или около нормы. На защиту от потопов в этом году свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 124 миллионов рублей. За эти деньги планируют провести капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений. Средства направят из федерального и областного бюджетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям