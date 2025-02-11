Врачи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) вылечили 72-летнюю пациенту с опухолью после 16-ти инсультов. Об этом сообщила пресс-служба клиники в Челябинске.
«Онкологи клиники вылечили пациентку с опухолью после 16-ти инсультов. 72-летняя Наталья Ивановна долгое время страдала от тяжелой анемии, обследование показало новообразование в кишечнике, которое вызывало дефицит гемоглобина до 40-50 г/л», — сообщила пресс-служба клиники в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Опухоль была выявлена на ранней стадии. Для ее удаления потребовалось хирургическое лечение. Но в анамнезе было многократное повторение инсультов с 2007 года. «Риски осложнений достигали 75%, летальных исходов — 50%. Но мы решили рискнуть, поскольку опухоль вызывала серьезную анемию, что было как замкнутый круг», — рассказала заведующая онкологическим отделением ЮУГМУ Ирина Куракина.
Полтора месяца Наталью Ивановну готовили к операции — ей переливали кровь и проводили дообследование. Лапароскопическое вмешательство выполнили миниинвазивным доступом. Из больницы пациентку выписали спустя девять дней. «Риск был большой, от меня это не скрывали, но я была уверена в докторах и не волновалась. Доверяю врачам», — прокомментировала женщина.
Врачи в Челябинске ранее пересадили сердце 25-летнему мужчине после трех инсультов. Житель Аргаяшского района Радель Ярмухаметов стал самым молодым пациентом Челябинской областной клинической больницы.
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