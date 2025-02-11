11 февраля 2025

Женщину после 16-ти инсультов с опухолью вылечили врачи в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Риски осложнений после операции достигали 75% (архивное фото)
Риски осложнений после операции достигали 75% (архивное фото) Фото:

Врачи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) вылечили 72-летнюю пациенту с опухолью после 16-ти инсультов. Об этом сообщила пресс-служба клиники в Челябинске.

«Онкологи клиники вылечили пациентку с опухолью после 16-ти инсультов. 72-летняя Наталья Ивановна долгое время страдала от тяжелой анемии, обследование показало новообразование в кишечнике, которое вызывало дефицит гемоглобина до 40-50 г/л», — сообщила пресс-служба клиники в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Опухоль была выявлена на ранней стадии. Для ее удаления потребовалось хирургическое лечение. Но в анамнезе было многократное повторение инсультов с 2007 года. «Риски осложнений достигали 75%, летальных исходов — 50%. Но мы решили рискнуть, поскольку опухоль вызывала серьезную анемию, что было как замкнутый круг», — рассказала заведующая онкологическим отделением ЮУГМУ Ирина Куракина.

Полтора месяца Наталью Ивановну готовили к операции — ей переливали кровь и проводили дообследование. Лапароскопическое вмешательство выполнили миниинвазивным доступом. Из больницы пациентку выписали спустя девять дней. «Риск был большой, от меня это не скрывали, но я была уверена в докторах и не волновалась. Доверяю врачам», — прокомментировала женщина.

Врачи в Челябинске ранее пересадили сердце 25-летнему мужчине после трех инсультов. Житель Аргаяшского района Радель Ярмухаметов стал самым молодым пациентом Челябинской областной клинической больницы.

Женщину выписали на девятый день после операции
Женщину выписали на девятый день после операции
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Врачи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) вылечили 72-летнюю пациенту с опухолью после 16-ти инсультов. Об этом сообщила пресс-служба клиники в Челябинске. «Онкологи клиники вылечили пациентку с опухолью после 16-ти инсультов. 72-летняя Наталья Ивановна долгое время страдала от тяжелой анемии, обследование показало новообразование в кишечнике, которое вызывало дефицит гемоглобина до 40-50 г/л», — сообщила пресс-служба клиники в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Опухоль была выявлена на ранней стадии. Для ее удаления потребовалось хирургическое лечение. Но в анамнезе было многократное повторение инсультов с 2007 года. «Риски осложнений достигали 75%, летальных исходов — 50%. Но мы решили рискнуть, поскольку опухоль вызывала серьезную анемию, что было как замкнутый круг», — рассказала заведующая онкологическим отделением ЮУГМУ Ирина Куракина. Полтора месяца Наталью Ивановну готовили к операции — ей переливали кровь и проводили дообследование. Лапароскопическое вмешательство выполнили миниинвазивным доступом. Из больницы пациентку выписали спустя девять дней. «Риск был большой, от меня это не скрывали, но я была уверена в докторах и не волновалась. Доверяю врачам», — прокомментировала женщина. Врачи в Челябинске ранее пересадили сердце 25-летнему мужчине после трех инсультов. Житель Аргаяшского района Радель Ярмухаметов стал самым молодым пациентом Челябинской областной клинической больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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