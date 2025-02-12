В центр Челябинска оперативно прибыли несколько пожарных расчетов
В главном корпусе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 12 февраля сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вызов оказался ложным.
«Подразделения выезжали на вызов. Он оказался ложным», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По сообщению очевидцев, на вызов приехали четыре пожарные машины. Всех студентов и сотрудников вуза к этому моменту уже вывели из здания. После заключения пожарных о ложном вызове люди вернулись к занятиям.
На вызов прибыли четыре пожарные машины
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