В главном корпусе ЮУрГУ в Челябинске сработала пожарная тревога. Фото

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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, юургу, автолестница, пожарные
В центр Челябинска оперативно прибыли несколько пожарных расчетов Фото:

В главном корпусе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 12 февраля сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вызов оказался ложным.

«Подразделения выезжали на вызов. Он оказался ложным», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По сообщению очевидцев, на вызов приехали четыре пожарные машины. Всех студентов и сотрудников вуза к этому моменту уже вывели из здания. После заключения пожарных о ложном вызове люди вернулись к занятиям.

На вызов прибыли четыре пожарные машины
На вызов прибыли четыре пожарные машины

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В главном корпусе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 12 февраля сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вызов оказался ложным. «Подразделения выезжали на вызов. Он оказался ложным», — уточнили в пресс-службе ведомства. По сообщению очевидцев, на вызов приехали четыре пожарные машины. Всех студентов и сотрудников вуза к этому моменту уже вывели из здания. После заключения пожарных о ложном вызове люди вернулись к занятиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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