В главном корпусе ЮУрГУ в Челябинске сработала пожарная тревога. Фото

12 февраля 2025 в 15:19 Размер текста - 17 +

В центр Челябинска оперативно прибыли несколько пожарных расчетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В главном корпусе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 12 февраля сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вызов оказался ложным. «Подразделения выезжали на вызов. Он оказался ложным», — уточнили в пресс-службе ведомства. По сообщению очевидцев, на вызов приехали четыре пожарные машины. Всех студентов и сотрудников вуза к этому моменту уже вывели из здания. После заключения пожарных о ложном вызове люди вернулись к занятиям. На вызов прибыли четыре пожарные машины Скрин видео «Интерсвязь» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В главном корпусе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 12 февраля сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вызов оказался ложным. «Подразделения выезжали на вызов. Он оказался ложным», — уточнили в пресс-службе ведомства. По сообщению очевидцев, на вызов приехали четыре пожарные машины. Всех студентов и сотрудников вуза к этому моменту уже вывели из здания. После заключения пожарных о ложном вызове люди вернулись к занятиям.