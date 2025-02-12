«Очередное испытание»: арестованный свердловский авторитет в суде обратился к жене

Арестованный по делу о занятии высшего положения в преступном мире екатеринбургский авторитет Марсель Гасанов перед оглашением вердикта успокоил жену. Свидетелем сцены в Ленинском райсуде стал корреспондент URA.RU.
«Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — сказал супруге Гасанов.
Об уголовном деле «решалы» стало известно вечером 11 февраля. В этот же день у него дома прошли обыски. После этого его увезли в отдел полиции. Ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ. Сам он отрицает вину и считает, что его дело сфабриковали. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.
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