«Очередное испытание»: арестованный свердловский авторитет в суде обратился к жене

Арестованный авторитет из Екатеринбурга Гасанов успокаивал в суде жену

Марселя Гасанова арестовали до 9 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

Арестованный по делу о занятии высшего положения в преступном мире екатеринбургский авторитет Марсель Гасанов перед оглашением вердикта успокоил жену. Свидетелем сцены в Ленинском райсуде стал корреспондент URA.RU.

«Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — сказал супруге Гасанов.

Об уголовном деле «решалы» стало известно вечером 11 февраля. В этот же день у него дома прошли обыски. После этого его увезли в отдел полиции. Ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ. Сам он отрицает вину и считает, что его дело сфабриковали. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.