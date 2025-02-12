«Очередное испытание»: арестованный свердловский авторитет в суде обратился к жене

Арестованный авторитет из Екатеринбурга Гасанов успокаивал в суде жену
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марселя Гасанова арестовали до 9 апреля
Марселя Гасанова арестовали до 9 апреля Фото:

Арестованный по делу о занятии высшего положения в преступном мире екатеринбургский авторитет Марсель Гасанов перед оглашением вердикта успокоил жену. Свидетелем сцены в Ленинском райсуде стал корреспондент URA.RU.

«Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — сказал супруге Гасанов.

Об уголовном деле «решалы» стало известно вечером 11 февраля. В этот же день у него дома прошли обыски. После этого его увезли в отдел полиции. Ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ. Сам он отрицает вину и считает, что его дело сфабриковали. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.

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Арестованный по делу о занятии высшего положения в преступном мире екатеринбургский авторитет Марсель Гасанов перед оглашением вердикта успокоил жену. Свидетелем сцены в Ленинском райсуде стал корреспондент URA.RU. «Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — сказал супруге Гасанов. Об уголовном деле «решалы» стало известно вечером 11 февраля. В этот же день у него дома прошли обыски. После этого его увезли в отдел полиции. Ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ. Сам он отрицает вину и считает, что его дело сфабриковали. Суд отправил его за решетку до 9 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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