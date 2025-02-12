В Пермском крае подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимости бензина в Пермском крае повысилась
Стоимости бензина в Пермском крае повысилась Фото:

За период с 4 по 10 февраля 2025 года в Пермском крае подорожал бензин. Изменение цен было зафиксировано в 43  субъектах РФ. Обновленные данные предоставил Росстат.

«В период с 4 по 10 февраля стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 11 копеек и составила 55,83 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,65, а стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне — 83,94 рубля. Литр дизельного топлива обойдется пермякам в 71,36 рублей за литр (вместо 71,29 рублей)», — сообщается на сайте Росстата.

Ранее стало известно о том, что Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. На среднюю месячную зарплату пермяки могут приобрести 1112 литров бензина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За период с 4 по 10 февраля 2025 года в Пермском крае подорожал бензин. Изменение цен было зафиксировано в 43  субъектах РФ. Обновленные данные предоставил Росстат. «В период с 4 по 10 февраля стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 11 копеек и составила 55,83 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,65, а стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне — 83,94 рубля. Литр дизельного топлива обойдется пермякам в 71,36 рублей за литр (вместо 71,29 рублей)», — сообщается на сайте Росстата. Ранее стало известно о том, что Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. На среднюю месячную зарплату пермяки могут приобрести 1112 литров бензина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...