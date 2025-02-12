За период с 4 по 10 февраля 2025 года в Пермском крае подорожал бензин. Изменение цен было зафиксировано в 43 субъектах РФ. Обновленные данные предоставил Росстат.
«В период с 4 по 10 февраля стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 11 копеек и составила 55,83 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,65, а стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне — 83,94 рубля. Литр дизельного топлива обойдется пермякам в 71,36 рублей за литр (вместо 71,29 рублей)», — сообщается на сайте Росстата.
Ранее стало известно о том, что Пермский край занял 32 место в стране в рейтинге доступности бензина. На среднюю месячную зарплату пермяки могут приобрести 1112 литров бензина.
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