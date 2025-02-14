ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) произвел источники ионизирующего излучения (ИИИ) для лечения рака молочной железы. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, также новинка найдет применение в радиохирургии в качестве гамма-ножа.
«ПО „Маяк“ запустил производство трех типов новых ИИИ для медицинских учреждений. Первый тип применяется при лечении рака молочной железы, второй — в радиохирургии (гамма-нож). Третий тип используют в высокотехнологичном методе внутритканевой лучевой терапии», — отметили в минпроме.
Выпуск новой продукции предприятие освоило в 2024 году. Другим направлением деятельности стало создание новых источников криптона. Разработка используется в устройствах, контролирующих параметры качества продукции в целлюлозно-бумажной отрасли, металлургии и других секторах. На комбинате выпустили пять различных моделей, шестая пока только создается.
«Процесс создания нового источника под нужды заказчикаявляется непростым делом. Надо наработать радионуклид. Затем — разработать конструкцию источника, организовать и подготовить производство. В финале, следует провести испытания и получить разрешительные документы для поставки источника заказчикам», — рассказал сотрудник Станислав Сизиков.
В 2025 году «Маяк» также начал выпуск новых типов ИИИ, которые находят применение в высокотехнологичном методе внутритканевой лучевой терапии. Расширение ассортимента укрепит позиции компании на рынке медицинских технологий. У врачей появятся более широкие возможности для эффективного лечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!