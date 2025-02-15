Совет директоров OpenAI отказался продавать Маску компанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск не сможет купить организацию, которая контролирует деятельность OpenAI
Илон Маск не сможет купить организацию, которая контролирует деятельность OpenAI Фото:

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отклонил предложение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска купить некоммерческую организацию, контролирующую их деятельность. Об этом было объявлено в официальном заявлении, опубликованном в одной из социальных сетей.

«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить работу своих конкурентов», — сказал председатель Брет Тейлор. Его слова опубликовали на официальной странице OpenAI в соцсети Х. Также в сообщении Тейлор подчеркнул, что любые изменения в структуре или управлении компании будут направлены на укрепление их некоммерческой миссии.

Ранее группа инвесторов под руководством Илона Маска выразила готовность купить некоммерческую организацию, управляющую деятельностью компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, за сумму в 97,4 миллиарда долларов. Адвокат Илона Маска Марк Тоберофф 10 февраля подал соответствующее заявление в совет директоров OpenAI.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет директоров технологической корпорации OpenAI отклонил предложение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска купить некоммерческую организацию, контролирующую их деятельность. Об этом было объявлено в официальном заявлении, опубликованном в одной из социальных сетей. «OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить работу своих конкурентов», — сказал председатель Брет Тейлор. Его слова опубликовали на официальной странице OpenAI в соцсети Х. Также в сообщении Тейлор подчеркнул, что любые изменения в структуре или управлении компании будут направлены на укрепление их некоммерческой миссии. Ранее группа инвесторов под руководством Илона Маска выразила готовность купить некоммерческую организацию, управляющую деятельностью компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, за сумму в 97,4 миллиарда долларов. Адвокат Илона Маска Марк Тоберофф 10 февраля подал соответствующее заявление в совет директоров OpenAI.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...