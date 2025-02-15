Совет директоров OpenAI отказался продавать Маску компанию

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отклонил предложение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска купить некоммерческую организацию, контролирующую их деятельность. Об этом было объявлено в официальном заявлении, опубликованном в одной из социальных сетей.
«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить работу своих конкурентов», — сказал председатель Брет Тейлор. Его слова опубликовали на официальной странице OpenAI в соцсети Х. Также в сообщении Тейлор подчеркнул, что любые изменения в структуре или управлении компании будут направлены на укрепление их некоммерческой миссии.
Ранее группа инвесторов под руководством Илона Маска выразила готовность купить некоммерческую организацию, управляющую деятельностью компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, за сумму в 97,4 миллиарда долларов. Адвокат Илона Маска Марк Тоберофф 10 февраля подал соответствующее заявление в совет директоров OpenAI.
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