В OpenAI пообещали сделать GPT-5 бесплатным для всех пользователей

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5, разработанная компанией OpenAI, будет предоставлена пользователям бесплатно. Об этом объявил глава компании Сэм Альтман. Это решение является частью стратегии компании по расширению доступа к передовым технологиям.
«Бесплатная версия ChatGPT будет включать неограниченный доступ к стандартной мощности интеллекта», — написал Альтман в соцсети Х. Он также указал, что для пользователей платных тарифов будет доступен «более высокий уровень интеллекта». Это позволит различать возможности использования модели в зависимости от потребностей пользователей.
Альтман также упомянул, что GPT-5 будет оснащена технологией глубокого рассуждения, что обеспечит высокий уровень взаимодействия с пользователями. Модель также поддержит функции голосового чата, совместного редактирования документов и поиска информации в сети, что значительно расширит ее применяемость в различных сферах.
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