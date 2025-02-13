В OpenAI пообещали сделать GPT-5 бесплатным для всех пользователей

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ИИ-модель GPT-5 OpenAI станет бесплатной для всех пользователей
ИИ-модель GPT-5 OpenAI станет бесплатной для всех пользователей Фото:

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5, разработанная компанией OpenAI, будет предоставлена пользователям бесплатно. Об этом объявил глава компании Сэм Альтман. Это решение является частью стратегии компании по расширению доступа к передовым технологиям.

«Бесплатная версия ChatGPT будет включать неограниченный доступ к стандартной мощности интеллекта», — написал Альтман в соцсети Х. Он также указал, что для пользователей платных тарифов будет доступен «более высокий уровень интеллекта». Это позволит различать возможности использования модели в зависимости от потребностей пользователей.

Альтман также упомянул, что GPT-5 будет оснащена технологией глубокого рассуждения, что обеспечит высокий уровень взаимодействия с пользователями. Модель также поддержит функции голосового чата, совместного редактирования документов и поиска информации в сети, что значительно расширит ее применяемость в различных сферах.

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Новая модель искусственного интеллекта GPT-5, разработанная компанией OpenAI, будет предоставлена пользователям бесплатно. Об этом объявил глава компании Сэм Альтман. Это решение является частью стратегии компании по расширению доступа к передовым технологиям. «Бесплатная версия ChatGPT будет включать неограниченный доступ к стандартной мощности интеллекта», — написал Альтман в соцсети Х. Он также указал, что для пользователей платных тарифов будет доступен «более высокий уровень интеллекта». Это позволит различать возможности использования модели в зависимости от потребностей пользователей. Альтман также упомянул, что GPT-5 будет оснащена технологией глубокого рассуждения, что обеспечит высокий уровень взаимодействия с пользователями. Модель также поддержит функции голосового чата, совместного редактирования документов и поиска информации в сети, что значительно расширит ее применяемость в различных сферах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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