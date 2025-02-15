15 февраля 2025
14 февраля 2025

В Челябинске продают огромный хостел за 220 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, общежитие, постель, койка, хостел, спальное место, мини отель
От гостиницы продавец гарантирует стабильный арендный доход Фото:

В районе Копейского шоссе в Челябинске выставили на продажу здание гостиницы на 530 койко-мест. Четырехэтажный корпус общей площадью в 4,5 тыс квадратных метров собственник готов отдать за 220 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«В данный момент действующая гостиница, 530 койко-мест. Здание может быть использовано под различные коммерческие нужды: офисные и торговые площади, образовательные учреждения, а также другие виды бизнеса», — отмечается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что в здание заведены две линии электропередач мощностью 150 и 100 кВт. Земельный участок, на котором построен корпус, находится в собственности.

Как сообщало URA.RU ранее, в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском продается хостел на 20 койко-мест. В нем имеются два санузла, кухонный гарнитур для приготовления пищи. Владелец назначил цену за объект в 7,5 миллиона рублей.

Коммеpчеcкоe зданиe располагается рядом с Копейским шоссе
Коммеpчеcкоe зданиe располагается рядом с Копейским шоссе

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В районе Копейского шоссе в Челябинске выставили на продажу здание гостиницы на 530 койко-мест. Четырехэтажный корпус общей площадью в 4,5 тыс квадратных метров собственник готов отдать за 220 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «В данный момент действующая гостиница, 530 койко-мест. Здание может быть использовано под различные коммерческие нужды: офисные и торговые площади, образовательные учреждения, а также другие виды бизнеса», — отмечается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что в здание заведены две линии электропередач мощностью 150 и 100 кВт. Земельный участок, на котором построен корпус, находится в собственности. Как сообщало URA.RU ранее, в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском продается хостел на 20 койко-мест. В нем имеются два санузла, кухонный гарнитур для приготовления пищи. Владелец назначил цену за объект в 7,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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