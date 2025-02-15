В районе Копейского шоссе в Челябинске выставили на продажу здание гостиницы на 530 койко-мест. Четырехэтажный корпус общей площадью в 4,5 тыс квадратных метров собственник готов отдать за 220 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«В данный момент действующая гостиница, 530 койко-мест. Здание может быть использовано под различные коммерческие нужды: офисные и торговые площади, образовательные учреждения, а также другие виды бизнеса», — отмечается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что в здание заведены две линии электропередач мощностью 150 и 100 кВт. Земельный участок, на котором построен корпус, находится в собственности.
Как сообщало URA.RU ранее, в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском продается хостел на 20 койко-мест. В нем имеются два санузла, кухонный гарнитур для приготовления пищи. Владелец назначил цену за объект в 7,5 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!