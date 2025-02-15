МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал подписания между РФ и КНДР соглашения по обороне

В Сеуле были удивлены подписанием нового договора между Россией и КНДР, который включает обязательства по взаимной обороне. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель.
«В июне прошлого года, когда президент [России Владимир] Путин посетил Пхеньян для заключения соглашения по безопасности между Россией и Северной Кореей, мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло», — заявил министр на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его выступления велась на сайте мероприятия.
Чо Тхэ Ель заявил, что развитие событий стало «большим удивлением» для Сеула, отметив, что сотрудничество Пхеньяна с Москвой теперь позволяет КНДР угрожать не только Южной Корее и Японии, но и США, а также другим странам.
Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о северокорейских военных в России, назвав их «завиральными рассуждениями». По его словам, в этой ситуации много различных мнений, как правильных, так и неправильных, с искажением действительности.
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