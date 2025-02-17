Челябинских мэров заставят проверить скотомогильники и навозохранилища

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области выпустило постановление для предупреждения массовых инфекций в период паводка. Главам городов и районов рекомендовано проверить скотомогильники, места складирования отходов и навозохранилища.
«Рекомендовать главам муниципальных образований принять меры по очистке территории населенных мест и зон санитарной охраны водоисточников от свалок мусора, снега и льда. Организовать проведение комиссионных обследований мест складирования твердых коммунальных и промышленных отходов, навозохранилищ, иловых площадок, скотомогильников, нефтебаз и складов ГСМ, складов пестицидов и агрохимикатов, станций перекачки и мест выпуска сточных вод с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка», — говорится в документе.
Также провести проверку скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, рекомендовано Уральскому управления Россельхознадзора. Ведомство должно направить предложения по их обустройству в управление Роспотребнадзора по региону.
Минздраву документ рекомендует на период паводка сделать запас дезинфекционных средств и препаратов на 10 дней работы. Водоканалам необходимо обеспечить запас питьевой воды для населения на случай чрезвычайной ситуации.
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