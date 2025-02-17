Свердловчанам 23 февраля дадут армейскую кашу, покажут спецтехнику и объявят «сухой закон»

В Сысерти в День защитника Отечества (23 февраля) свердловчан бесплатно накормят армейской кашей, в Первоуральске покажут спецтехнику, а в Нижнем Тагиле проведут фестиваль солдатской песни «Афганский ветер». Организаторы планируют в этом году более масштабные, чем в 2024-м, мероприятия. И на то есть причины.
В Нижнем Тагиле День защитника Отечества начнут праздновать с 20 февраля. В ДК «Юбилейный» пройдет торжественное городское собрание, которое завершится концертом «Защитники — сыны, отцы и деды». Также стартует выставка фотографий героев Великой Отечественной войны и СВО «Герои нашего города». И уже в выходные во всех населенных пунктах пройдут праздничные концерты.
«Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ, для города трудовой доблести Нижнего Тагила неразрывно связан с 80-летием Победы. Жителей мы награждаем юбилейными медалями „80 лет Победы“, учрежденными в соответствии с указом президента РФ, одним из ключевых мероприятий станет фестиваль солдатской песни „Афганский ветер“. Тагильчане на передовой — в зоне СВО — получат подарки от родных и земляков. Праздник 23 февраля — дань нашего общего уважения всем поколениям российских воинов. У меня оба деда и по материнской, и по отцовской линии прошли всю Великую Отечественную войну. Я сам служил в артиллерии. Сегодня мы видим многочисленные примеры самоотверженности, храбрости, воли к победе, проявляемые нашими бойцами», — отметил глава города Владислав Пинаев.
Накануне Дня защитника Отечества на главной площади Первоуральска откроется выставка специальной техники. Подготовил ее военкомат. Рядом будет действовать «сухой закон». «Торговые точки в радиусе тысячи метров от центральной площади прекратят розничную продажу алкогольной продукции за два часа до начала, во время проведения и в течение часа после окончания проведения выставки», — рассказали в мэрии.
В Сысерти 23 февраля пройдет фестиваль «Переборщи». Организован он администрацией города при поддержке свердловского отделения «Деловой России». Гостей праздника бесплатно угостят настоящей Уральской армейской кашей. Для этого приготовят более тысячи порций, пообещал глава регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.
«Кто-то вспомнит свою воинскую службу, а кто-то впервые попробует, чем кормят в армии. Для меня 23 февраля — это личный праздник. Я военный в квадрате, поэтому с огромным энтузиазмом поддерживаю решение о Годе защитника Отечества! Окончил Суворовское училище и Краснодарский военный институт, после служил в Закавказье, потом в штабе Уральского военного округа офицером службы защиты государственной тайны», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год, юбилейный год Победы, Годом защитника Отечества. Об этом он заявил, выступая на Госсовете по вопросам поддержки семей. Год защитника Отечества объявлен в честь героев и участников СВО и «в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм».
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