Кадыров резко ответил на сообщения о своей пропаже и болезни

Главе Чечни Рамзану Кадырову достаточно его имени и фамилии как титулов, которые он считает самыми высокими. Об этом он заявил в ответ на многочисленные слухи о его отставке и проблемах со здоровьем.
«Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров», — заявил Кадыров на видео, размещенном в его личном telegram-канале.
Ранее власти Чечни опровергли информацию о пропаже главы республики. Тогда информацию о его исчезновении после новогодних праздников назвали фейком. Было подчеркнуто, что это уже не первый случай, когда кто-то распространяет недостоверные сведения о состоянии Кадырова.
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