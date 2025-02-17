17 февраля 2025

Кадыров резко ответил на сообщения о своей пропаже и болезни

Кадыров на фоне слухов о пропаже назвал свои имя и фамилию главными титулами
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Чечни отметил, что ему достаточно быть просто Рамзаном Кадыровым
Глава Чечни отметил, что ему достаточно быть просто Рамзаном Кадыровым Фото:

Главе Чечни Рамзану Кадырову достаточно его имени и фамилии как титулов, которые он считает самыми высокими. Об этом он заявил в ответ на многочисленные слухи о его отставке и проблемах со здоровьем.

«Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров», — заявил Кадыров на видео, размещенном в его личном telegram-канале.

Ранее власти Чечни опровергли информацию о пропаже главы республики. Тогда информацию о его исчезновении после новогодних праздников назвали фейком. Было подчеркнуто, что это уже не первый случай, когда кто-то распространяет недостоверные сведения о состоянии Кадырова.

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Главе Чечни Рамзану Кадырову достаточно его имени и фамилии как титулов, которые он считает самыми высокими. Об этом он заявил в ответ на многочисленные слухи о его отставке и проблемах со здоровьем. «Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров», — заявил Кадыров на видео, размещенном в его личном telegram-канале. Ранее власти Чечни опровергли информацию о пропаже главы республики. Тогда информацию о его исчезновении после новогодних праздников назвали фейком. Было подчеркнуто, что это уже не первый случай, когда кто-то распространяет недостоверные сведения о состоянии Кадырова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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