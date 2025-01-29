Власти Чечни ответили на слухи «о пропаже» Кадырова

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о якобы исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из публичного пространства после новогодних праздников. Он сделал соответствующее заявление в своем telegram-канале.
Дудаев уточнил, что слухи о «исчезновении» Кадырова распространяют враждебно настроенные telegram-каналы. «Этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев. По его словам, подобные сообщения не соответствуют действительности.
Кроме того, министр сообщил, что с начала года Рамзан Кадыров активно занимается рабочими вопросами и лично контролирует все ключевые процессы в республике. Он также участвовал в ряде значимых мероприятий, что демонстрирует его активную позицию на посту главы Чечни.
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