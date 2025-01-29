Власти Чечни ответили на слухи «о пропаже» Кадырова

Министр Дудаев: информация об исчезновении Кадырова недействительна
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В Чечне прокомментировали слухи об исчезновении Кадырова
В Чечне прокомментировали слухи об исчезновении Кадырова Фото:

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о якобы исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из публичного пространства после новогодних праздников. Он сделал соответствующее заявление в своем telegram-канале.

Дудаев уточнил, что слухи о «исчезновении» Кадырова распространяют враждебно настроенные telegram-каналы. «Этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев. По его словам, подобные сообщения не соответствуют действительности.

Кроме того, министр сообщил, что с начала года Рамзан Кадыров активно занимается рабочими вопросами и лично контролирует все ключевые процессы в республике. Он также участвовал в ряде значимых мероприятий, что демонстрирует его активную позицию на посту главы Чечни.

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о якобы исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из публичного пространства после новогодних праздников. Он сделал соответствующее заявление в своем telegram-канале. Дудаев уточнил, что слухи о «исчезновении» Кадырова распространяют враждебно настроенные telegram-каналы. «Этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев. По его словам, подобные сообщения не соответствуют действительности. Кроме того, министр сообщил, что с начала года Рамзан Кадыров активно занимается рабочими вопросами и лично контролирует все ключевые процессы в республике. Он также участвовал в ряде значимых мероприятий, что демонстрирует его активную позицию на посту главы Чечни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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