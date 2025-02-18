Поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу бьют рекорды

Поставки российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» установили новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки превышают рекордные значения вторую неделю подряд.
«За период с 10 по 16 февраля объем газа, прокачанный через компрессорную станцию „Странджа — 2“, составил 396 миллионов кубометров. Это является абсолютным недельным рекордом с момента запуска газопровода в январе 2020 года», — передает ТАСС, ссылаясь на данные операторов.
Кроме того, был побит и рекордный показатель суточных поставок по газопроводу. В понедельник, 10 февраля, он составил 56,7 миллиона кубометров, отмечают операторы ENTSOG.
Газопровод «Турецкий поток» играет важную роль в энергетической безопасности ряда европейских стран, особенно после прекращения транзита через Украину. Он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в Европу, что делает его ключевым элементом в энергетической инфраструктуре региона. Неделей ранее также поставки достигли рекордной отметки.
О рекордных поставках также сообщалось и в январе. Тогда объем поставок газа через газопровод «Турецкий поток» в Европу достиг рекордной отметки в 1,56 млрд кубических метров. В течение 2024 года объем транспортировки газа по данному маршруту увеличился на 23% и составил 16,7 млрд куб. м, из которых 7,6 млрд кубометров были направлены в Венгрию.
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