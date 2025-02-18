Поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу бьют рекорды

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Поставки по «Турецкому потоку» обновляют исторический рекорд вторую неделю подряд
Поставки по «Турецкому потоку» обновляют исторический рекорд вторую неделю подряд Фото:

Поставки российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» установили новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки превышают рекордные значения вторую неделю подряд. 

«За период с 10 по 16 февраля объем газа, прокачанный через компрессорную станцию „Странджа — 2“, составил 396 миллионов кубометров. Это является абсолютным недельным рекордом с момента запуска газопровода в январе 2020 года», — передает ТАСС, ссылаясь на данные операторов. 

Кроме того, был побит и рекордный показатель суточных поставок по газопроводу.  В понедельник, 10 февраля, он составил 56,7 миллиона кубометров, отмечают операторы ENTSOG. 

Газопровод «Турецкий поток» играет важную роль в энергетической безопасности ряда европейских стран, особенно после прекращения транзита через Украину. Он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в Европу, что делает его ключевым элементом в энергетической инфраструктуре региона. Неделей ранее также поставки достигли рекордной отметки.

О рекордных поставках также сообщалось и в январе. Тогда объем поставок газа через газопровод «Турецкий поток» в Европу достиг рекордной отметки в 1,56 млрд кубических метров. В течение 2024 года объем транспортировки газа по данному маршруту увеличился на 23% и составил 16,7 млрд куб. м, из которых 7,6 млрд кубометров были направлены в Венгрию.

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Поставки российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» установили новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки превышают рекордные значения вторую неделю подряд.  «За период с 10 по 16 февраля объем газа, прокачанный через компрессорную станцию „Странджа — 2“, составил 396 миллионов кубометров. Это является абсолютным недельным рекордом с момента запуска газопровода в январе 2020 года», — передает ТАСС, ссылаясь на данные операторов.  Кроме того, был побит и рекордный показатель суточных поставок по газопроводу.  В понедельник, 10 февраля, он составил 56,7 миллиона кубометров, отмечают операторы ENTSOG.  Газопровод «Турецкий поток» играет важную роль в энергетической безопасности ряда европейских стран, особенно после прекращения транзита через Украину. Он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в Европу, что делает его ключевым элементом в энергетической инфраструктуре региона. Неделей ранее также поставки достигли рекордной отметки. О рекордных поставках также сообщалось и в январе. Тогда объем поставок газа через газопровод «Турецкий поток» в Европу достиг рекордной отметки в 1,56 млрд кубических метров. В течение 2024 года объем транспортировки газа по данному маршруту увеличился на 23% и составил 16,7 млрд куб. м, из которых 7,6 млрд кубометров были направлены в Венгрию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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