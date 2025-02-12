Поставки газа по «Турецкому потоку» обновили рекорд

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За неделю по «Турецкому потоку» было поставлено 390 млн кубометров российского газа
За неделю по «Турецкому потоку» было поставлено 390 млн кубометров российского газа Фото:

На прошлой неделе объемы поставок российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» достигли нового исторического максимума, превысив 390 млн кубометров. Соответствующие расчеты были сделаны на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

«С 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию „Странджа — 2“ на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части „Турецкого потока“) превысила 390 млн кубометров»,  — передает ТАСС, исходя из своих подсчетов на основе данных ENTSOG. Отмечается, что подобное является абсолютным рекордом недельных поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в январе этого года и составлял 376 млн кубических метров за неделю.

Кроме того, в течение прошлой недели неоднократно фиксировались рекордные показатели суточных объемов поставок. Например, 10 февраля был установлен новый суточный рекорд — 56,7 млн кубических метров.

Ранее через «Турецкий поток» были возобновлены поставки российского газа в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что это удалось совершить благодаря усилиям России и Турции. Поставки газа в Словакию начались с 1 февраля 2025 года и продлятся до 2034 года, передает RT

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На прошлой неделе объемы поставок российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» достигли нового исторического максимума, превысив 390 млн кубометров. Соответствующие расчеты были сделаны на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). «С 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию „Странджа — 2“ на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части „Турецкого потока“) превысила 390 млн кубометров»,  — передает ТАСС, исходя из своих подсчетов на основе данных ENTSOG. Отмечается, что подобное является абсолютным рекордом недельных поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в январе этого года и составлял 376 млн кубических метров за неделю. Кроме того, в течение прошлой недели неоднократно фиксировались рекордные показатели суточных объемов поставок. Например, 10 февраля был установлен новый суточный рекорд — 56,7 млн кубических метров. Ранее через «Турецкий поток» были возобновлены поставки российского газа в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что это удалось совершить благодаря усилиям России и Турции. Поставки газа в Словакию начались с 1 февраля 2025 года и продлятся до 2034 года, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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