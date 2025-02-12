Поставки газа по «Турецкому потоку» обновили рекорд

На прошлой неделе объемы поставок российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» достигли нового исторического максимума, превысив 390 млн кубометров. Соответствующие расчеты были сделаны на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
«С 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию „Странджа — 2“ на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части „Турецкого потока“) превысила 390 млн кубометров», — передает ТАСС, исходя из своих подсчетов на основе данных ENTSOG. Отмечается, что подобное является абсолютным рекордом недельных поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в январе этого года и составлял 376 млн кубических метров за неделю.
Кроме того, в течение прошлой недели неоднократно фиксировались рекордные показатели суточных объемов поставок. Например, 10 февраля был установлен новый суточный рекорд — 56,7 млн кубических метров.
Ранее через «Турецкий поток» были возобновлены поставки российского газа в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что это удалось совершить благодаря усилиям России и Турции. Поставки газа в Словакию начались с 1 февраля 2025 года и продлятся до 2034 года, передает RT.
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