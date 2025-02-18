Премьер Италии призвала ЕС воздержаться от «антитрамповских» саммитов

Евросоюзу следует работать вместе президентом США Дональдом Трампом над урегулированием конфликта на Украине. С таким заявлением выступила премьер Италии Джорджа Мелони.
Саммит европейских лидеров не должен становиться «антитрамповским форматом», передает ее слова Il Sole 24 Ore. Как утверждает Мелони, США работают над «достижением мира», поэтому ЕС тоже должен внести свой вклад в мирный процесс.
Она также выступила против отправки на Украину военных Евросоюза, назвав эту идею «наиболее сложной и наименее эффективной». По мнению итальянского премьера, достаточно обеспечить Украину гарантиями безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий.
Вокруг саммита ЕС развернулся еще один скандал. Три страны Евросоюза — Чехия, Румыния и Словакия — возмутились, что встреча наиболее влиятельных стран ЕС, на которой обсуждался украинский конфликт, прошла без них.
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