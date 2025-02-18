Председатель постоянной комиссии по социальной политике гордумы Челябинска Антон Рыжий провел заседание, на котором депутаты рассмотрели вопрос о расширении списка имеющих право на бесплатное двухразовое горячее питание в школах. Льгота будет распространяться на детей участников СВО и финансироваться за счет средств облбюджета, сообщили в пресс-службе гордумы.
«В соответствии с областным законом предлагается дополнить перечень имеющих право на бесплатное двухразовое горячее питание. Такое право смогут получить дети, у которых один из родителей участник СВО: из числа добровольцев, контрактников, росгвардейцев и сотрудников МВД», — отметили в пресс-службе гордумы. Кроме того, дети погибших или пропавших без вести из перечисленных категорий тоже смогут питаться в школах бесплатно.
На заседании также обсудили организацию летнего отдыха подростков и благоустройство территорий, прилегающих к школам. Председатель комитета соцполитики Лариса Мошкова рассказала о ходе реконструкции загородного лагеря «Утес». Она отметила, что график работ составят с учетом экономии по итогам торгов. Как уточняет пресс-служба гордумы, депутаты решили в мае провести заседание в «Утесе», чтобы детально осмотреть объект.
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