Мишустин уволил замруководителя ключевого ведомства

Мишустин уволил заместителя руководителя Росстата Васильева
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Васильев снят с должности заместителя руководителя Росстата
Васильев снят с должности заместителя руководителя Росстата Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Игоря Васильева с должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Решение принято по просьбе Васильева.

«Освободить Васильева Игоря Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Ранее стало известно, что Мишустин уволил замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Отмечается, что в октябре 2024 года Мочальников был обвинен в особо крупном мошенничестве и помещен под домашний арест. 

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Игоря Васильева с должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Решение принято по просьбе Васильева. «Освободить Васильева Игоря Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правовых актов. Ранее стало известно, что Мишустин уволил замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Отмечается, что в октябре 2024 года Мочальников был обвинен в особо крупном мошенничестве и помещен под домашний арест. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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