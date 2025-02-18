Мишустин уволил замруководителя ключевого ведомства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил Игоря Васильева с должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Решение принято по просьбе Васильева.
«Освободить Васильева Игоря Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Ранее стало известно, что Мишустин уволил замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Отмечается, что в октябре 2024 года Мочальников был обвинен в особо крупном мошенничестве и помещен под домашний арест.
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