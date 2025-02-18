В Челябинске полиция нашла девушку, бросившую кирпич с балкона на машину

В Челябинске сотрудники полиции установили личность несовершеннолетней девушки, которая бросила кирпич с балкона многоэтажки на припаркованный внизу автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, ее родители попали под административку.
«Благодаря оперативным мероприятиям на месте происшествия и изучению видеозаписи, полицейские установили личности подростков. Все они были опрошены. В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На бросок кирпича на автомобиль пожаловался хозяин поврежденной техники. После в интернете подростки сами опубликовали кадры своих действий: кирпич был сброшен на машину с 21 этажа высотки в ЖК Академ Riverside. Тогда, судя по всему, они еще не понимали, к каким последствиям это приведет.
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