18 февраля 2025

В Челябинске полиция нашла девушку, бросившую кирпич с балкона на машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские провели беседу с подростками и их родителями
Полицейские провели беседу с подростками и их родителями Фото:

В Челябинске сотрудники полиции установили личность несовершеннолетней девушки, которая бросила кирпич с балкона многоэтажки на припаркованный внизу автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, ее родители попали под административку.

«Благодаря оперативным мероприятиям на месте происшествия и изучению видеозаписи, полицейские установили личности подростков. Все они были опрошены. В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На бросок кирпича на автомобиль пожаловался хозяин поврежденной техники. После в интернете подростки сами опубликовали кадры своих действий: кирпич был сброшен на машину с 21 этажа высотки в ЖК Академ Riverside. Тогда, судя по всему, они еще не понимали, к каким последствиям это приведет.

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В Челябинске сотрудники полиции установили личность несовершеннолетней девушки, которая бросила кирпич с балкона многоэтажки на припаркованный внизу автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, ее родители попали под административку. «Благодаря оперативным мероприятиям на месте происшествия и изучению видеозаписи, полицейские установили личности подростков. Все они были опрошены. В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. На бросок кирпича на автомобиль пожаловался хозяин поврежденной техники. После в интернете подростки сами опубликовали кадры своих действий: кирпич был сброшен на машину с 21 этажа высотки в ЖК Академ Riverside. Тогда, судя по всему, они еще не понимали, к каким последствиям это приведет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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