18 февраля 2025

В нацпарке Златоуста объяснили причину сильных холодов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая отражательная способность земли под покровом снега усилила морозы
Высокая отражательная способность земли под покровом снега усилила морозы Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) объяснили причину сильных холодов, пришедших в регион. Как заявили в пресс-службе учреждения, низкие температуры принес антициклон, усилило их альбедо.

«Холодный арктический воздух пришел в Челябинскую область с северо-востока вдоль Уральского хребта. Это привело к морозам. В эти дни над Таганаем наблюдается ясная погода», — сообщили в нацпарке. Это характерное явление для зимы, когда стужа становится спутником антициклонов.

Помимо проникновения холодного воздуха, важную роль сыграло альбедо — отражательная способность поверхности. Она значительно повышается из-за снежного или ледяного покрова. Такое «зеркало» приводит к дополнительному охлаждению земли.

В регионе 19 февраля ожидается безветренная погода с ночными морозами до минус 26 градусов. Синоптики челябинского ЦГМС отметили, что обширный антициклон приведет к сухой погоде. Днем в Челябинске воздух прогреется до 9-11 градусов ниже нуля. В горах и низинах области в ближайшие дни возможны морозы до минус 32 градусов.

Антициклон привел к сухой солнечной погоде
Антициклон привел к сухой солнечной погоде
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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) объяснили причину сильных холодов, пришедших в регион. Как заявили в пресс-службе учреждения, низкие температуры принес антициклон, усилило их альбедо. «Холодный арктический воздух пришел в Челябинскую область с северо-востока вдоль Уральского хребта. Это привело к морозам. В эти дни над Таганаем наблюдается ясная погода», — сообщили в нацпарке. Это характерное явление для зимы, когда стужа становится спутником антициклонов. Помимо проникновения холодного воздуха, важную роль сыграло альбедо — отражательная способность поверхности. Она значительно повышается из-за снежного или ледяного покрова. Такое «зеркало» приводит к дополнительному охлаждению земли. В регионе 19 февраля ожидается безветренная погода с ночными морозами до минус 26 градусов. Синоптики челябинского ЦГМС отметили, что обширный антициклон приведет к сухой погоде. Днем в Челябинске воздух прогреется до 9-11 градусов ниже нуля. В горах и низинах области в ближайшие дни возможны морозы до минус 32 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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