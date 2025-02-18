В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) объяснили причину сильных холодов, пришедших в регион. Как заявили в пресс-службе учреждения, низкие температуры принес антициклон, усилило их альбедо.
«Холодный арктический воздух пришел в Челябинскую область с северо-востока вдоль Уральского хребта. Это привело к морозам. В эти дни над Таганаем наблюдается ясная погода», — сообщили в нацпарке. Это характерное явление для зимы, когда стужа становится спутником антициклонов.
Помимо проникновения холодного воздуха, важную роль сыграло альбедо — отражательная способность поверхности. Она значительно повышается из-за снежного или ледяного покрова. Такое «зеркало» приводит к дополнительному охлаждению земли.
В регионе 19 февраля ожидается безветренная погода с ночными морозами до минус 26 градусов. Синоптики челябинского ЦГМС отметили, что обширный антициклон приведет к сухой погоде. Днем в Челябинске воздух прогреется до 9-11 градусов ниже нуля. В горах и низинах области в ближайшие дни возможны морозы до минус 32 градусов.
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