18 февраля 2025

Екатеринбуржцы становятся сиделками для пенсионеров в обмен на жилье. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сиделки готовы пожизненно содержать пенсионеров
Сиделки готовы пожизненно содержать пенсионеров Фото:

В Екатеринбурге набирает популярность услуга пожизненной ренты для пожилых людей без прямых наследников. Объявления опубликованы на популярном агрегаторе. 

Суть таких предложений заключается в следующем: мужчины или женщины готовы ухаживать и помогать в быту пенсионерам без прямых наследников в обмен на квартиру, которую намерены получить после смерти подопечного. Для ухода за пожилым с его семьей заключается договор.

«Предлагаю пожилым людям возможность облегчить жизнь и материальное положение. Заключу договор ренты: сразу на ваш счет переводится сумма от 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей в зависимости от возраста собственника, метража квартиры, расположения квартиры», — указано в одном из объявлений. 

Исполнители услуг обещают ежемесячно оплачивать счета и перечислять семье деньги за родственника. В одном из таких объявлений указано, что уход за пенсионером готова осуществлять замужняя женщина с ребенком, в другом — порядочная верующая семья. 

Цены на такие услуги варьируются
Цены на такие услуги варьируются
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В Екатеринбурге набирает популярность услуга пожизненной ренты для пожилых людей без прямых наследников. Объявления опубликованы на популярном агрегаторе.  Суть таких предложений заключается в следующем: мужчины или женщины готовы ухаживать и помогать в быту пенсионерам без прямых наследников в обмен на квартиру, которую намерены получить после смерти подопечного. Для ухода за пожилым с его семьей заключается договор. «Предлагаю пожилым людям возможность облегчить жизнь и материальное положение. Заключу договор ренты: сразу на ваш счет переводится сумма от 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей в зависимости от возраста собственника, метража квартиры, расположения квартиры», — указано в одном из объявлений.  Исполнители услуг обещают ежемесячно оплачивать счета и перечислять семье деньги за родственника. В одном из таких объявлений указано, что уход за пенсионером готова осуществлять замужняя женщина с ребенком, в другом — порядочная верующая семья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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