В Екатеринбурге набирает популярность услуга пожизненной ренты для пожилых людей без прямых наследников. Объявления опубликованы на популярном агрегаторе.
Суть таких предложений заключается в следующем: мужчины или женщины готовы ухаживать и помогать в быту пенсионерам без прямых наследников в обмен на квартиру, которую намерены получить после смерти подопечного. Для ухода за пожилым с его семьей заключается договор.
«Предлагаю пожилым людям возможность облегчить жизнь и материальное положение. Заключу договор ренты: сразу на ваш счет переводится сумма от 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей в зависимости от возраста собственника, метража квартиры, расположения квартиры», — указано в одном из объявлений.
Исполнители услуг обещают ежемесячно оплачивать счета и перечислять семье деньги за родственника. В одном из таких объявлений указано, что уход за пенсионером готова осуществлять замужняя женщина с ребенком, в другом — порядочная верующая семья.
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