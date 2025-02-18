Экс-владелец ЧЭМК оспорил в Верховном суде национализацию бизнеса

Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов пожаловался в Верховный суд РФ на изъятие комбината. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Антипов Юрий Васильевич. Кассационная жалоба (представление) в Верховный суд РФ», — следует из сайта суда.
Жалоба поступила после того, как Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря отказался пересматривать итоги национализации ЧЭМК. Суд оставил решение первой и апелляционной инстанций без изменений, а кассационную жалобу отклонил.
Антипов подавал ходатайство 24 сентября. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с участием прокуратуры Свердловской области. Национализация произошла 26 февраля после ареста имущества 7 февраля, так как прокуратура отметила нарушения при приватизации комбината. Активы перешли на баланс Росимущества.
Антиповы и их бывшие партнеры из семьи Аристовых были привлечены к солидарной ответственности на сумму 105 миллиардов рублей. Приставы начали отбирать у них земельные участки в счет долга.
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