18 февраля 2025

Экс-владелец ЧЭМК оспорил в Верховном суде национализацию бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Антипов пожаловался в Верховный суд на национализацию холдинга ЧЭМК
Юрий Антипов пожаловался в Верховный суд на национализацию холдинга ЧЭМК Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов пожаловался в Верховный суд РФ на изъятие комбината. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Антипов Юрий Васильевич. Кассационная жалоба (представление) в Верховный суд РФ», — следует из сайта суда.

Жалоба поступила после того, как Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря отказался пересматривать итоги национализации ЧЭМК. Суд оставил решение первой и апелляционной инстанций без изменений, а кассационную жалобу отклонил.

Антипов подавал ходатайство 24 сентября. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с участием прокуратуры Свердловской области. Национализация произошла 26 февраля после ареста имущества 7 февраля, так как прокуратура отметила нарушения при приватизации комбината. Активы перешли на баланс Росимущества.

Антиповы и их бывшие партнеры из семьи Аристовых были привлечены к солидарной ответственности на сумму 105 миллиардов рублей. Приставы начали отбирать у них земельные участки в счет долга.

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Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов пожаловался в Верховный суд РФ на изъятие комбината. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Антипов Юрий Васильевич. Кассационная жалоба (представление) в Верховный суд РФ», — следует из сайта суда. Жалоба поступила после того, как Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря отказался пересматривать итоги национализации ЧЭМК. Суд оставил решение первой и апелляционной инстанций без изменений, а кассационную жалобу отклонил. Антипов подавал ходатайство 24 сентября. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с участием прокуратуры Свердловской области. Национализация произошла 26 февраля после ареста имущества 7 февраля, так как прокуратура отметила нарушения при приватизации комбината. Активы перешли на баланс Росимущества. Антиповы и их бывшие партнеры из семьи Аристовых были привлечены к солидарной ответственности на сумму 105 миллиардов рублей. Приставы начали отбирать у них земельные участки в счет долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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