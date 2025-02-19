Беспилотники ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске

Дроны ВСУ атаковали город Рыльск Курской области. В результате этого была повреждена электроподстанция, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки двух беспилотников на электроподстанцию в Рыльске поврежден силовой кабель», — заявил Хинштейн. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
Аварийные бригады немедленно приступили к ремонтным работам. По словам Хинштейна, глава района доложил ему, что подача электричества в Рыльске была оперативно восстановлена. Информации о пострадавших и других разрушениях не поступало.
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