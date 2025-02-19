Беспилотники ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске

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Украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области
Украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Дроны ВСУ атаковали город Рыльск Курской области. В результате этого была повреждена электроподстанция, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки двух беспилотников на электроподстанцию в Рыльске поврежден силовой кабель», — заявил Хинштейн. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.

Аварийные бригады немедленно приступили к ремонтным работам. По словам Хинштейна, глава района доложил ему, что подача электричества в Рыльске была оперативно восстановлена. Информации о пострадавших и других разрушениях не поступало.

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Дроны ВСУ атаковали город Рыльск Курской области. В результате этого была повреждена электроподстанция, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «В результате атаки двух беспилотников на электроподстанцию в Рыльске поврежден силовой кабель», — заявил Хинштейн. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. Аварийные бригады немедленно приступили к ремонтным работам. По словам Хинштейна, глава района доложил ему, что подача электричества в Рыльске была оперативно восстановлена. Информации о пострадавших и других разрушениях не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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