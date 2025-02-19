Новый масштабный фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проведут фестиваль наивного искусства «Иное/Наивное»

19 февраля 2025 в 17:46 Размер текста - 17 +

Помимо уникальных экспонатов, посетители смогут посещать лектории и арт-практики (архивное фото). Фото: Размик Закарян © URA.RU С мая по июль 2025 года в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное». На культурных площадках города представят знаменитые музейные и частные коллекции наива и аутсайдер-арта, а также пройдет образовательная программа, рассказал журналистам директор музея изобразительных искусств Никита Корытин. «Мы представим порядка 300—350 работ и надеемся, что это явление будет регулярным — раз в два года. Планируем, что это будет событие, которое отстроит правильное отношение к наиву и искусству художников-аутсайдеров», — подчеркнул Корытин. Среди экспонатов будут работы Альфрида Шаймарданова, молодых художниц Кати Пуховой и Риты Софт, резидентов проекта «Аутсайдервиль» и другие. Фестиваль пройдет на трех основных площадках музея ИЗО: в «Эрмитаж-Урале», главном здании на улице Воеводина, 5, и в самом Музее наивного искусства. Кроме этого, к мероприятию подключаться галереи «Главный проспект» и «Поле», Музей Андеграунда, аукционный дом «Татьянин день». Дополнительно в программе фестиваля предусмотрен научный симпозиум, арт-терапевтические практики, лектории и цикл творческих занятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С мая по июль 2025 года в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное». На культурных площадках города представят знаменитые музейные и частные коллекции наива и аутсайдер-арта, а также пройдет образовательная программа, рассказал журналистам директор музея изобразительных искусств Никита Корытин. «Мы представим порядка 300—350 работ и надеемся, что это явление будет регулярным — раз в два года. Планируем, что это будет событие, которое отстроит правильное отношение к наиву и искусству художников-аутсайдеров», — подчеркнул Корытин. Среди экспонатов будут работы Альфрида Шаймарданова, молодых художниц Кати Пуховой и Риты Софт, резидентов проекта «Аутсайдервиль» и другие. Фестиваль пройдет на трех основных площадках музея ИЗО: в «Эрмитаж-Урале», главном здании на улице Воеводина, 5, и в самом Музее наивного искусства. Кроме этого, к мероприятию подключаться галереи «Главный проспект» и «Поле», Музей Андеграунда, аукционный дом «Татьянин день». Дополнительно в программе фестиваля предусмотрен научный симпозиум, арт-терапевтические практики, лектории и цикл творческих занятий.