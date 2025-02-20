Россиянам рассказали о премиях к 23 февраля и 8 марта

Около 13% российских компаний намерены выплатить своим сотрудникам премии в честь Дня защитника Отечества. К Международному женскому дню эту инициативу поддержат 17% работодателей. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
«В этом году 13% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. <...> Также к 8 марта премии планируют выплатить 17% работодателей», — передает ТАСС результаты исследования. В исследовании говорится, что к 23 февраля 41% компаний запланировали корпоративные мероприятия, а к 8 марта — 43%. Таким образом, в сравнении с 2024 годом количество премий и организуемых мероприятий сократилось, тогда как число подарков, напротив, увеличилось. Также, согласно опросу, 59% работодателей намерены вручить подарки сотрудникам в честь Международного женского дня и 56% — ко Дню защитника Отечества.
Ранее министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков напомнил, что в 2025 году День защитника Отечества и Международный женский день приходятся на выходные дни. В связи с этим будут образованы два продленных периода нерабочих дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, связанные с празднованием Первомая и Дня Победы соответственно, передает RT.
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