Почему не будет «длинных выходных» 23 февраля и 8 марта: на какие даты их перенесли

Россияне в 2025 году останутся без длинных выходных в феврале и марте. Все из-за того, что День защитника отечества в РФ будут отмечать в воскресенье, 23 февраля. А Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпадает на субботу. Как это повлияло на производственный календарь и когда россиян ждут длинные выходные — в материале URA.RU.
Почему не будет длинных выходных
В 2025 году не будет дополнительных выходных дней в феврале и марте, несмотря на то, что праздники, посвященные Дню защитника отечества и Международному женскому дню, выпадают на выходные дни (воскресенье и субботу соответственно). Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной день, то он должен быть перенесен на ближайший рабочий. Однако, в этом году такого не будет.
Согласно постановлению Правительства РФ, в 2025 году выходные будут перенесены на другие даты. Так, из-за того, что день Защитника отечества выпадает на воскресенье, дополнительных выходной с февраля перейдет на май. А за Международный женский день россияне отдохнут в июне.
Куда пропали дополнительные выходные
Как отдыхаем в феврале
День защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля, в 2025 году выпадает на воскресенье. Это внесло коррективы в производственный календарь. Таким образом, 22 февраля, суббота, будет обычным выходным днем. А воскресенье, 23 февраля, останется выходным по случаю государственного праздника. Выходной за этот день переносится на четверг, 8 мая. И рассчитывать на то, что пятница, 21 февраля, будет сокращенным рабочим днем, не стоит -после него следует обычный выходной, а не праздник.
Как отдыхаем в марте
В этом году Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпадает на субботу. В связи с этим, выходной день будет перенесен на пятницу, 13 июня, что позволит продлить период отдыха в честь Дня России. Соответственно, в марте выходными будут 8 и 9 число. Кроме того, пятница 7 марта будет предпраздничным днем, в течение которого рабочее время сократится на один час.
Придется поработать
Февраль, как самый короткий месяц в календаре по числу дней, не всегда является таковым по количеству рабочих дней. В 2025 году для тех, кто работает пять дней в неделю, в феврале будет 20 рабочих дней. Для работников, следующих шестидневному рабочему графику, февраль предоставит 24 рабочих дня.
Февраль в 2025 году является одним из более насыщенных рабочих месяцев, несмотря на его календарную краткость. Для сравнения, январь 2025 года имеет всего 17 рабочих дней, а июнь — 19 рабочих дней.
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