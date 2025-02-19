19 февраля 2025

В Челябинскую область не пропустили две тысячи тонн импортных фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две тысячи тонн овощей и фруктов не пропустили из-за фиктивных документов
Две тысячи тонн овощей и фруктов не пропустили из-за фиктивных документов Фото:

В Челябинскую область за январь не пропустили более двух тысяч тонн фруктов и овощей, ввозимых из Казахстана. Груз пытались направить от незарегистрированных предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«За первый месяц 2025 года сотрудники таможни, пограничного УФСБ по региону и Уральского Россельхознадзора выявили 95 фактов фиктивных поставок. Более двух тысяч тонн фруктов и овощей пытались ввезти без документов, подтверждающих совершение сделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Поставки признали фиктивными из-за указания в документах незарегистрированных предпринимателей. Груз вернули отправителям. Как уточнили в таможне, часть из бизнесменов могут привлечь и к уголовной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область за январь не пропустили более двух тысяч тонн фруктов и овощей, ввозимых из Казахстана. Груз пытались направить от незарегистрированных предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «За первый месяц 2025 года сотрудники таможни, пограничного УФСБ по региону и Уральского Россельхознадзора выявили 95 фактов фиктивных поставок. Более двух тысяч тонн фруктов и овощей пытались ввезти без документов, подтверждающих совершение сделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Поставки признали фиктивными из-за указания в документах незарегистрированных предпринимателей. Груз вернули отправителям. Как уточнили в таможне, часть из бизнесменов могут привлечь и к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...