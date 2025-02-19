В Челябинскую область не пропустили две тысячи тонн импортных фруктов и овощей

В Челябинскую область за январь не пропустили более двух тысяч тонн фруктов и овощей, ввозимых из Казахстана. Груз пытались направить от незарегистрированных предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«За первый месяц 2025 года сотрудники таможни, пограничного УФСБ по региону и Уральского Россельхознадзора выявили 95 фактов фиктивных поставок. Более двух тысяч тонн фруктов и овощей пытались ввезти без документов, подтверждающих совершение сделки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Поставки признали фиктивными из-за указания в документах незарегистрированных предпринимателей. Груз вернули отправителям. Как уточнили в таможне, часть из бизнесменов могут привлечь и к уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!