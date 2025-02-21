Кремль — URA.RU: Песков скептически отнесся к выходу США из ООН

В Кремле выразили скептицизм по поводу инициативы республиканцев о полном выходе США из ООН. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ внимательно следит за развитием этой ситуации, но пока не располагает всеми деталями.
«Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы, мы читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли ООН. И считаем, что при всех очевидных неэффективностях этой организации на фоне современных вызовов, замены ООН не существует. Главное — по всей видимости, не существует объективной возможности создать ей альтернативы», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал официальный документ о прекращении участия Штатов в Совете по правам человека ООН. Кроме того, указ предусматривает прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН, которое занимается помощью палестинским беженцам (БАПОР). В документе также выражается критика в адрес организаций ООН, включая ЮНЕСКО, за их якобы антиамериканскую и антиизраильскую позицию.
Законопроект, призывающий к полному выходу страны из ООН был представлен 21 февраля. Инициатива принадлежит республиканцам.
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