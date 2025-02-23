23 февраля 2025
22 февраля 2025

В микрорайоне Челябинска на сутки отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В Чурилово воду отключат на сутки Фото:

В микрорайоне Чурилово Челябинска с ночи 25 февраля на сутки отключат воду. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, причиной стали ремонтные работы водопровода.

«С 23:00 25 февраля до 23:00 26 февраля будет отключена вода в поселке Чурилово. Жителей проинформируем через общедомовые чаты и объявления на подъездах», — сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов.

Астахов уточнил, что на время ремонта организуют подвоз воды для жителей. Ситуацию вице-мэр будет держать на личном контроле.

«Всю подготовку необходимо выполнить заранее. Минимизировать время отключения», — заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

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В микрорайоне Чурилово Челябинска с ночи 25 февраля на сутки отключат воду. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, причиной стали ремонтные работы водопровода. «С 23:00 25 февраля до 23:00 26 февраля будет отключена вода в поселке Чурилово. Жителей проинформируем через общедомовые чаты и объявления на подъездах», — сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов. Астахов уточнил, что на время ремонта организуют подвоз воды для жителей. Ситуацию вице-мэр будет держать на личном контроле. «Всю подготовку необходимо выполнить заранее. Минимизировать время отключения», — заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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