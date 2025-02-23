В микрорайоне Челябинска на сутки отключат воду

24 февраля 2025 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Чурилово воду отключат на сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Чурилово Челябинска с ночи 25 февраля на сутки отключат воду. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, причиной стали ремонтные работы водопровода. «С 23:00 25 февраля до 23:00 26 февраля будет отключена вода в поселке Чурилово. Жителей проинформируем через общедомовые чаты и объявления на подъездах», — сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов. Астахов уточнил, что на время ремонта организуют подвоз воды для жителей. Ситуацию вице-мэр будет держать на личном контроле. «Всю подготовку необходимо выполнить заранее. Минимизировать время отключения», — заявил глава Челябинска Алексей Лошкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Чурилово Челябинска с ночи 25 февраля на сутки отключат воду. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, причиной стали ремонтные работы водопровода. «С 23:00 25 февраля до 23:00 26 февраля будет отключена вода в поселке Чурилово. Жителей проинформируем через общедомовые чаты и объявления на подъездах», — сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов. Астахов уточнил, что на время ремонта организуют подвоз воды для жителей. Ситуацию вице-мэр будет держать на личном контроле. «Всю подготовку необходимо выполнить заранее. Минимизировать время отключения», — заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.