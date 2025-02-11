В Екатеринбурге закрыли кафе «Старик Хинкалыч», там нашли кишечную палочку

В Екатеринбурге Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в торговом центре «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм. Санврачи проводили внеплановую проверку по заданию прокуратуры, рассказали в пресс-службе регионального РПН.
«В отношении индивидуального предпринимателя Ахунц А. К. составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в Кировский районный суд. Суд приостановил деятельность кафе „Старик Хинкалыч“ на 30 суток», — следует из поста в telegram-канале ведомства.
Помимо кишечной палочки, РПН зафиксировал, что на кухне кафе не было умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Также продукты хранились неправильно, а на замороженных полуфабрикатах отсутствовала маркировка.
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