В Екатеринбурге закрыли кафе «Старик Хинкалыч», там нашли кишечную палочку

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На кухне хинкальной выявили множество нарушений санитарных норм
На кухне хинкальной выявили множество нарушений санитарных норм Фото:

В Екатеринбурге Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в торговом центре «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм. Санврачи проводили внеплановую проверку по заданию прокуратуры, рассказали в пресс-службе регионального РПН.

«В отношении индивидуального предпринимателя Ахунц А. К. составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в Кировский районный суд. Суд приостановил деятельность кафе „Старик Хинкалыч“ на 30 суток», — следует из поста в telegram-канале ведомства.

Помимо кишечной палочки, РПН зафиксировал, что на кухне кафе не было умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Также продукты хранились неправильно, а на замороженных полуфабрикатах отсутствовала маркировка.

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в торговом центре «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм. Санврачи проводили внеплановую проверку по заданию прокуратуры, рассказали в пресс-службе регионального РПН. «В отношении индивидуального предпринимателя Ахунц А. К. составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в Кировский районный суд. Суд приостановил деятельность кафе „Старик Хинкалыч“ на 30 суток», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Помимо кишечной палочки, РПН зафиксировал, что на кухне кафе не было умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Также продукты хранились неправильно, а на замороженных полуфабрикатах отсутствовала маркировка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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