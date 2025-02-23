23 февраля 2025

На кожу челябинских детей с редкой болезнью уходит до шести миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачастую детей с редкими заболеваниями генетики выявляют сразу при рождении
Зачастую детей с редкими заболеваниями генетики выявляют сразу при рождении Фото:

На лечение редкого генетического заболевания у «детей-бабочек» только для кожи необходимо порядка шести миллионов рублей ежегодно. Таких детей в Челябинской области 13, рассказала основатель Фонда «Редкие дети» Наталья Астафьева на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».

«Для восстановления очень тонкой кожи у „детей-бабочек“ требуется порядка шести миллионов рублей в год. Это специальные кремы, перевязочные материалы и многое другое. Кроме того, речь идет о генетическом заболевании, а значит, что у ребенка наблюдаются и другие патологии организма», — уточнила Астафьева.

Основатель фонда пояснила, что ребенок с годами может выйти в ремиссию, а может нет. Сейчас на помощь семьям с такими детьми приходит адресная помощь, финансирование включено в бюджет минздрава.

«Также есть „дети-рыбки“ с кожными проблемами, на лечение которых требуется порядка трех миллионов рублей ежегодно. Объем помощи зависит от степени тяжести заболевания», — добавила Астафьева.

В фонде уточнили, что редким детям оказывается вся возможная материальная, медицинская и психологическая помощь. Это доступно и бесплатно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На лечение редкого генетического заболевания у «детей-бабочек» только для кожи необходимо порядка шести миллионов рублей ежегодно. Таких детей в Челябинской области 13, рассказала основатель Фонда «Редкие дети» Наталья Астафьева на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс». «Для восстановления очень тонкой кожи у „детей-бабочек“ требуется порядка шести миллионов рублей в год. Это специальные кремы, перевязочные материалы и многое другое. Кроме того, речь идет о генетическом заболевании, а значит, что у ребенка наблюдаются и другие патологии организма», — уточнила Астафьева. Основатель фонда пояснила, что ребенок с годами может выйти в ремиссию, а может нет. Сейчас на помощь семьям с такими детьми приходит адресная помощь, финансирование включено в бюджет минздрава. «Также есть „дети-рыбки“ с кожными проблемами, на лечение которых требуется порядка трех миллионов рублей ежегодно. Объем помощи зависит от степени тяжести заболевания», — добавила Астафьева. В фонде уточнили, что редким детям оказывается вся возможная материальная, медицинская и психологическая помощь. Это доступно и бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...