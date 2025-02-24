Челябинский врач рассказал, как проявляется и лечится метапневмовирус

Челябинский врач пояснил, что метапневмовирус — сезонное респираторное заболевание, которому больше всего подвержены дети и пожилые люди. Чтобы не заболеть, нужно регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептики и регулярно проветривать помещение, объяснил главный пульмонолог Минздрава по региону Владимир Антонов.
«Метапневмовирус входит в структуру сезонных респираторных инфекций, и это происходит не один десяток лет. Факторами риска более тяжелого течения являются ранний детский возраст до 5 лет, пожилой возраст старше 65 лет, тяжелые сопутствующие заболевания, а также отсутствие вакцинации», — отметил Антонов.
Антонов пояснил, что при лечении заболевания применяются стандартные подходы к терапии, такие как противовирусные средства в первые пять дней, применяемые по назначению врача, обильное питье и жаропонижающие при температуре тела свыше 38. При этом самое главное — проводить профилактику.
Чтобы не заболеть, врач рекомендует ставить прививки от гриппа, соблюдать масочный режим, вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением, а вовремя обратиться к врачу, при заболевании — остаться дома. При этом врач обратил внимание на то, что заболеваемость остается низкой и не стоит поддаваться панике.
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