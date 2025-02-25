Mash: Apple обяжут выплатить десятки миллионов рублей россиянам

Если компания Apple решит вернуться на российский рынок, ей придется уладить финансовые обязательства на сумму около 40 миллионов рублей. Такая сумма накопилась из-за требований выплатить компенсацию за дефектную продукцию, которая была произведена за последние три года.
ООО «Эппл Рус», являющееся официальным представителем Apple в России, столкнулось с многочисленными судебными исками от недовольных владельцев MacBook, iPhone и других устройств бренда. Согласно информации Mash, среди решений суда — выплата компенсации жительнице Курска Юлии К., которой продали не заряжающийся MacBook за 375 тысяч рублей. Отказ Apple в гарантийном ремонте был мотивирован санкциями, что побудило Юлию обратиться в суд и выиграть дело с требованием выплатить ей 630 тысяч рублей.
На данный момент ООО «Эппл Рус» формально существует на территории России, однако исполняет свои гарантийные обязательства не в полной мере. Это привело к значительному долгу перед потребителями, который компания должна будет оплатить при возобновлении активной деятельности. Существует также вероятность, что Apple может попытаться избежать ответственности, создав новую юридическую структуру, что потенциально приведет к новым судебным разбирательствам о признании компании правопреемником долгов «Эппл Рус».
Ранее стало известно, что Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), что сделало невозможным использование разработанных в ней корпоративных приложений. Согласно текущей ситуации на рынке, альтернативы с аналогичным функционалом Enterprise отсутствуют.
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