Mash: Apple обяжут выплатить десятки миллионов рублей россиянам

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Apple придется заплатить 40 млн рублей для возвращения на рынок РФ
Apple придется заплатить 40 млн рублей для возвращения на рынок РФ Фото:

Если компания Apple решит вернуться на российский рынок, ей придется уладить финансовые обязательства на сумму около 40 миллионов рублей. Такая сумма накопилась из-за требований выплатить компенсацию за дефектную продукцию, которая была произведена за последние три года.

ООО «Эппл Рус», являющееся официальным представителем Apple в России, столкнулось с многочисленными судебными исками от недовольных владельцев MacBook, iPhone и других устройств бренда. Согласно информации Mash, среди решений суда — выплата компенсации жительнице Курска Юлии К., которой продали не заряжающийся MacBook за 375 тысяч рублей. Отказ Apple в гарантийном ремонте был мотивирован санкциями, что побудило Юлию обратиться в суд и выиграть дело с требованием выплатить ей 630 тысяч рублей.

На данный момент ООО «Эппл Рус» формально существует на территории России, однако исполняет свои гарантийные обязательства не в полной мере. Это привело к значительному долгу перед потребителями, который компания должна будет оплатить при возобновлении активной деятельности. Существует также вероятность, что Apple может попытаться избежать ответственности, создав новую юридическую структуру, что потенциально приведет к новым судебным разбирательствам о признании компании правопреемником долгов «Эппл Рус».

Ранее стало известно, что Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), что сделало невозможным использование разработанных в ней корпоративных приложений. Согласно текущей ситуации на рынке, альтернативы с аналогичным функционалом Enterprise отсутствуют.

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Если компания Apple решит вернуться на российский рынок, ей придется уладить финансовые обязательства на сумму около 40 миллионов рублей. Такая сумма накопилась из-за требований выплатить компенсацию за дефектную продукцию, которая была произведена за последние три года. ООО «Эппл Рус», являющееся официальным представителем Apple в России, столкнулось с многочисленными судебными исками от недовольных владельцев MacBook, iPhone и других устройств бренда. Согласно информации Mash, среди решений суда — выплата компенсации жительнице Курска Юлии К., которой продали не заряжающийся MacBook за 375 тысяч рублей. Отказ Apple в гарантийном ремонте был мотивирован санкциями, что побудило Юлию обратиться в суд и выиграть дело с требованием выплатить ей 630 тысяч рублей. На данный момент ООО «Эппл Рус» формально существует на территории России, однако исполняет свои гарантийные обязательства не в полной мере. Это привело к значительному долгу перед потребителями, который компания должна будет оплатить при возобновлении активной деятельности. Существует также вероятность, что Apple может попытаться избежать ответственности, создав новую юридическую структуру, что потенциально приведет к новым судебным разбирательствам о признании компании правопреемником долгов «Эппл Рус». Ранее стало известно, что Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), что сделало невозможным использование разработанных в ней корпоративных приложений. Согласно текущей ситуации на рынке, альтернативы с аналогичным функционалом Enterprise отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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