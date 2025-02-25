Стало известно, сколько пермяков получили травмы на скользких тротуарах

За зиму травмы в Перми получили 262 человека, из них 23 — на улично-дорожной сети. Об этом на пленарном заседании пермской гордумы сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.
Мелюхин запросил статистику травматизма на тротуарах. «За зимний период по травматизму было 262 обращения, насколько я помню. Из них на улично-дорожной сети — 23», — ответил Галиханов.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки жаловались в соцсетях на гололед, покрывший городские улицы. Многие жители получили травмы после падения. За период обильных снегопадов подрядчиков, которые убирают улицы Перми, оштрафовали на 6,6 млн рублей.
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