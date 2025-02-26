В Свердловской области стремительно растет наркомания

В Свердловской области за пять лет число наркоманов выросло на 34%

26 февраля 2025 в 14:14 Размер текста - 17 +

Под наблюдением психиатров и наркологов сейчас находятся более семи тысяч жителей региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области в 2024 году выявили на треть больше наркопреступлений, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции рассказала замначальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД Анастасия Сафронова. «В 2024 году на территории Свердловской области выявили 6 943 наркопреступления, что на 34% больше, чем в 2023-м. Преступлений, по которым фигуранты установлены, также значительно больше, чем в прошлом году: в 2024-м — 4 552, в 2023-м — 2 730», — сказала Сафронова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, рост, в частности, связан с серийностью преступлений и современными технологиями информирования. Она добавила, что в прошлом году в регионе пресекли 12 наркопритонов. А в 2025-м в Режевском ГО ликвидировали крупное производство синтетических веществ. Там изъяли более 100 кг прекурсоров и около 80 кг готового запрещенного средства. Сейчас под наблюдением врачей в области находятся 7 193 человек с наркоманией. «Рост за последние пять лет — 35%, за год — 5%», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог свердловского минздрава Олег Забродин. Главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный добавил, что большинству зависимых от 30 до 35 лет. В прошлом году, как рассказал главврач, реабилитацию прошли и 12 детей в возрасте от 16 лет. Поддубный считает, что пропагандировать лечение наркомании нужно в такси. Он предложил разместить в машинах наклейки или таблички с призывом обращаться в специализированное учреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в 2024 году выявили на треть больше наркопреступлений, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции рассказала замначальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД Анастасия Сафронова. «В 2024 году на территории Свердловской области выявили 6 943 наркопреступления, что на 34% больше, чем в 2023-м. Преступлений, по которым фигуранты установлены, также значительно больше, чем в прошлом году: в 2024-м — 4 552, в 2023-м — 2 730», — сказала Сафронова на пресс-конференции ТАСС. По ее словам, рост, в частности, связан с серийностью преступлений и современными технологиями информирования. Она добавила, что в прошлом году в регионе пресекли 12 наркопритонов. А в 2025-м в Режевском ГО ликвидировали крупное производство синтетических веществ. Там изъяли более 100 кг прекурсоров и около 80 кг готового запрещенного средства. Сейчас под наблюдением врачей в области находятся 7 193 человек с наркоманией. «Рост за последние пять лет — 35%, за год — 5%», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог свердловского минздрава Олег Забродин. Главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный добавил, что большинству зависимых от 30 до 35 лет. В прошлом году, как рассказал главврач, реабилитацию прошли и 12 детей в возрасте от 16 лет. Поддубный считает, что пропагандировать лечение наркомании нужно в такси. Он предложил разместить в машинах наклейки или таблички с призывом обращаться в специализированное учреждение.