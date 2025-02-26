Свердловские такси будут отправлять наркоманов лечиться

В Свердловской области пропагандировать лечение наркомании нужно в такси. С таким предложением на пресс-конференции выступил главный внештатный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.
«Может быть, в рамках профилактической работы нам надо подумать с Управлением наркоконтроля над проведением информационной кампании в такси? Например, размещать визитки или наклейки с призывом обратиться за помощью в специализированное учреждение — в Областную наркологическую больницу», — сказал Поддубный на пресс-конференции ТАСС. По его словам, услугами такси, в частности, пользуются и люди, которые проходят лечение или реабилитацию в таких учреждениях.
Накануне депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан. Он пошутил, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси».
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