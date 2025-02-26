Свердловские такси будут отправлять наркоманов лечиться

Нарколог Поддубный: о профилактики наркомании можно информировать в такси

26 февраля 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Антон Поддубный считает, что лечение наркомании нужно пропагандировать в такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области пропагандировать лечение наркомании нужно в такси. С таким предложением на пресс-конференции выступил главный внештатный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. «Может быть, в рамках профилактической работы нам надо подумать с Управлением наркоконтроля над проведением информационной кампании в такси? Например, размещать визитки или наклейки с призывом обратиться за помощью в специализированное учреждение — в Областную наркологическую больницу», — сказал Поддубный на пресс-конференции ТАСС. По его словам, услугами такси, в частности, пользуются и люди, которые проходят лечение или реабилитацию в таких учреждениях. Накануне депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан. Он пошутил, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области пропагандировать лечение наркомании нужно в такси. С таким предложением на пресс-конференции выступил главный внештатный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. «Может быть, в рамках профилактической работы нам надо подумать с Управлением наркоконтроля над проведением информационной кампании в такси? Например, размещать визитки или наклейки с призывом обратиться за помощью в специализированное учреждение — в Областную наркологическую больницу», — сказал Поддубный на пресс-конференции ТАСС. По его словам, услугами такси, в частности, пользуются и люди, которые проходят лечение или реабилитацию в таких учреждениях. Накануне депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан. Он пошутил, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси».