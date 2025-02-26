Улицу в Академическом районе затопило фекалиями

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Прорыв воды у спорткомплекса Курган, ливневая канализация
Коммунальная авария случилась примерно в 10:00 Фото:

В Екатеринбурге утром 26 февраля улицу Евгения Савкова затопило канализационными стоками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала».

«По адресу Евгения Савкова, 4 в 10:00 поступило сообщение об отказе в работе канализационной сети с информацией об изливе на рельеф», — пояснили там. По словам очевидцев, неприятный запах от места коммунальной аварии доходит до квартир на первых этажах.

На место ЧП уже выехала бригада «Водоканала». Когда устранят неполадки и последствия аварии, не уточняется.

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В Екатеринбурге утром 26 февраля улицу Евгения Савкова затопило канализационными стоками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала». «По адресу Евгения Савкова, 4 в 10:00 поступило сообщение об отказе в работе канализационной сети с информацией об изливе на рельеф», — пояснили там. По словам очевидцев, неприятный запах от места коммунальной аварии доходит до квартир на первых этажах. На место ЧП уже выехала бригада «Водоканала». Когда устранят неполадки и последствия аварии, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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