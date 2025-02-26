Улицу в Академическом районе затопило фекалиями

26 февраля 2025 в 14:35 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария случилась примерно в 10:00 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге утром 26 февраля улицу Евгения Савкова затопило канализационными стоками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала». «По адресу Евгения Савкова, 4 в 10:00 поступило сообщение об отказе в работе канализационной сети с информацией об изливе на рельеф», — пояснили там. По словам очевидцев, неприятный запах от места коммунальной аварии доходит до квартир на первых этажах. На место ЧП уже выехала бригада «Водоканала». Когда устранят неполадки и последствия аварии, не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 26 февраля улицу Евгения Савкова затопило канализационными стоками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Водоканала». «По адресу Евгения Савкова, 4 в 10:00 поступило сообщение об отказе в работе канализационной сети с информацией об изливе на рельеф», — пояснили там. По словам очевидцев, неприятный запах от места коммунальной аварии доходит до квартир на первых этажах. На место ЧП уже выехала бригада «Водоканала». Когда устранят неполадки и последствия аварии, не уточняется.