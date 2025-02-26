Аналитики подсчитали, что россияне могут купить всю недвижимость в стране

На процентный доход от средств россиян, размещенных на банковских счетах, хватит на покупку всей строящейся и невыкупленной недвижимости в РФ. Об этом заявил старший управляющий директор и руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.
«Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», — отметил Матовников в разговоре с РБК.
Он добавил, что такие вычисления актуальны только при высоких процентных ставках и в рамках действующей денежно-кредитной политики. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2025 года общий объем депозитов населения в банках достиг 57,5 триллиона рублей. Из этой суммы 70,3% (40,44 триллиона рублей) приходится на срочные вклады с начислением процентов.
Ранее депутат Сергей Миронов предложил ввести государственный контроль над ценами на жилье для достижения справедливой стоимости. Он выразил обеспокоенность, что для обычной семьи приобретение квартиры становится почти нереальным. Об этом писал «Ридус».
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