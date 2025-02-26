Знак отличия за содействие СВО смогут получить челябинцы

Четыре новые награды за трудовую доблесть, содействие СВО и высокие достижения утверждены депутатами Законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба ЗСО.
«По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области учреждены четыре новые награды. Это медаль „Трудовая доблесть Южного Урала“, знак отличия „За содействие специальной военной операции“, знак отличия „За высочайшие достижения“, почетное звание „Заслуженный работник дорожного хозяйства Челябинской области“», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального заксобрания.
К трем первым наградам предусмотрена выплаты. Медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» и знаком отличия «За содействие СВО» будут отмечать активных граждан, коллективы предприятий и организаций.
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