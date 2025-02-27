Экипаж самолета Петербург-Челябинск увидел НЛО

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После вылета из аэропорта экипаж судна заметил в небе НЛО
После вылета из аэропорта экипаж судна заметил в небе НЛО Фото:

Вылетевший 27 февраля из Санкт-Петербурга в Челябинск самолет столкнулся с НЛО. Неопознанный объект имел форму шара-зонда.

«На удалении 60 км от аэродрома „Пулково“ в 9:08 московского времени командир воздушного судна наблюдал статичный шар серого цвета, похожий на шар-зонд. На безопасность полета не повлияло», — передал telegram-канал Aviaincident. 

Информацию о наблюдении экипаж немедленно передал в службу противовоздушной обороны, дежурному прокурору и в УФСБ. Сигнал «Режим» командир объявлять не стал.

Самолет Airbus А-319 продолжил полет и приземлился в Челябинске. Борт следовал рейсом авиакомпании «Россия». При подготовке материала URA.RU запросило комментарий перевозчика, который будет опубликован при поступлении.

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Вылетевший 27 февраля из Санкт-Петербурга в Челябинск самолет столкнулся с НЛО. Неопознанный объект имел форму шара-зонда. «На удалении 60 км от аэродрома „Пулково“ в 9:08 московского времени командир воздушного судна наблюдал статичный шар серого цвета, похожий на шар-зонд. На безопасность полета не повлияло», — передал telegram-канал Aviaincident.  Информацию о наблюдении экипаж немедленно передал в службу противовоздушной обороны, дежурному прокурору и в УФСБ. Сигнал «Режим» командир объявлять не стал. Самолет Airbus А-319 продолжил полет и приземлился в Челябинске. Борт следовал рейсом авиакомпании «Россия». При подготовке материала URA.RU запросило комментарий перевозчика, который будет опубликован при поступлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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