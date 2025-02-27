Пермячку наказали за сына, который сбил на машине девочку

В Перми мать подростка, который сбил девочку, выплатила пострадавшей 120 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Ответчик не старалась загладить нанесенный вред и извиниться перед семьей девочки
Ответчик не старалась загладить нанесенный вред и извиниться перед семьей девочки Фото:

Пермячка выплатила моральный ущерб за своего сына. Несовершеннолетний без спроса взял ключи от семейного автомобиля и сбил ребенка. Об этом сообщают судебные приставы.

«От столкновения с иномаркой девочка получила травмы крестца и костей малого таза. Из-за полученных повреждений школьнице пришлось завязать со спортом, а ее матери уволиться с работы, чтобы ежедневно сопровождать в школу дочь, испытывающую после аварии страх перед дорогой», — сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своем сайте.

Виновник аварии избежал наказания из-за недостижения им 16-летнего возраста. Однако его семью суд обязал выплатить 120 тысяч рублей морального ущерба. Деньги взыскали с матери подростка, поскольку автомобиль принадлежал именно ей. При назначении суммы компенсации суд принял во внимание то, ответчик не старалась загладить нанесенный вред и извиниться.

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Пермячка выплатила моральный ущерб за своего сына. Несовершеннолетний без спроса взял ключи от семейного автомобиля и сбил ребенка. Об этом сообщают судебные приставы. «От столкновения с иномаркой девочка получила травмы крестца и костей малого таза. Из-за полученных повреждений школьнице пришлось завязать со спортом, а ее матери уволиться с работы, чтобы ежедневно сопровождать в школу дочь, испытывающую после аварии страх перед дорогой», — сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своем сайте. Виновник аварии избежал наказания из-за недостижения им 16-летнего возраста. Однако его семью суд обязал выплатить 120 тысяч рублей морального ущерба. Деньги взыскали с матери подростка, поскольку автомобиль принадлежал именно ей. При назначении суммы компенсации суд принял во внимание то, ответчик не старалась загладить нанесенный вред и извиниться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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