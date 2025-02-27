Пермячку наказали за сына, который сбил на машине девочку

Пермячка выплатила моральный ущерб за своего сына. Несовершеннолетний без спроса взял ключи от семейного автомобиля и сбил ребенка. Об этом сообщают судебные приставы.
«От столкновения с иномаркой девочка получила травмы крестца и костей малого таза. Из-за полученных повреждений школьнице пришлось завязать со спортом, а ее матери уволиться с работы, чтобы ежедневно сопровождать в школу дочь, испытывающую после аварии страх перед дорогой», — сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своем сайте.
Виновник аварии избежал наказания из-за недостижения им 16-летнего возраста. Однако его семью суд обязал выплатить 120 тысяч рублей морального ущерба. Деньги взыскали с матери подростка, поскольку автомобиль принадлежал именно ей. При назначении суммы компенсации суд принял во внимание то, ответчик не старалась загладить нанесенный вред и извиниться.
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