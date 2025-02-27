В Свердловском районе Перми закрыли отделение МФЦ

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В отделении сделают ремонт
В отделении сделают ремонт Фото:

В Перми на улице Лодыгина, 28 временно закроют отделение МФЦ. Причиной стал ремонт помещения. Об этом сказано в группе МФЦ Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 марта филиал МФЦ „Свердловский“ приостановит прием документов от заявителей. Причина — проведение в помещении отделения ремонтных работ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в отделении продолжат выдавать готовые документы и консультировать посетителей. В прежний режим работы МФЦ вернется 17 марта.

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В Перми на улице Лодыгина, 28 временно закроют отделение МФЦ. Причиной стал ремонт помещения. Об этом сказано в группе МФЦ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «С 1 марта филиал МФЦ „Свердловский“ приостановит прием документов от заявителей. Причина — проведение в помещении отделения ремонтных работ», — сказано в сообщении. Уточняется, что в отделении продолжат выдавать готовые документы и консультировать посетителей. В прежний режим работы МФЦ вернется 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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