Медведчук: сделка по полезным ископаемым Украины запустит раздел страны

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Виктор Медведчук убежден, что решение президента Украины принято не на благо жителей страны
Виктор Медведчук убежден, что решение президента Украины принято не на благо жителей страны Фото:

Подписание США и Украиной соглашения по полезным ископаемым запустит раздел страны. Такого мнения придерживается украинский политик Виктор Медведчук.

«Соглашение по редкоземельным металлам с США стало началом раздела Украины. А процесс этого запустил глава Украины Владимир Зеленский. С 2024 года он активно пытается продать Украину оптом и в розницу», — передает слова политика издание argumenti.ru.

Медведчук добавил, что продажа минералов — это решение, принятое не на благо жителей страны. Он убежден, что Зеленский в попытке всех перехитрить сам попал в ловушку США.

Ранее эксперты в сфере права увидели в сделке США и Украины существуют юридические пробелы. По их мнению, они должны быть заполнены в ходе грядущих переговоров.

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Подписание США и Украиной соглашения по полезным ископаемым запустит раздел страны. Такого мнения придерживается украинский политик Виктор Медведчук. «Соглашение по редкоземельным металлам с США стало началом раздела Украины. А процесс этого запустил глава Украины Владимир Зеленский. С 2024 года он активно пытается продать Украину оптом и в розницу», — передает слова политика издание argumenti.ru. Медведчук добавил, что продажа минералов — это решение, принятое не на благо жителей страны. Он убежден, что Зеленский в попытке всех перехитрить сам попал в ловушку США. Ранее эксперты в сфере права увидели в сделке США и Украины существуют юридические пробелы. По их мнению, они должны быть заполнены в ходе грядущих переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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