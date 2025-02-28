Подписание США и Украиной соглашения по полезным ископаемым запустит раздел страны. Такого мнения придерживается украинский политик Виктор Медведчук.
«Соглашение по редкоземельным металлам с США стало началом раздела Украины. А процесс этого запустил глава Украины Владимир Зеленский. С 2024 года он активно пытается продать Украину оптом и в розницу», — передает слова политика издание argumenti.ru.
Медведчук добавил, что продажа минералов — это решение, принятое не на благо жителей страны. Он убежден, что Зеленский в попытке всех перехитрить сам попал в ловушку США.
Ранее эксперты в сфере права увидели в сделке США и Украины существуют юридические пробелы. По их мнению, они должны быть заполнены в ходе грядущих переговоров.
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