Reuters: в соглашении Украины и США по ресурсам есть юридические пробелы

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Зеленский 28 февраля отправится в США, где, предположительно, подпишет соглашение по ресурсам
Зеленский 28 февраля отправится в США, где, предположительно, подпишет соглашение по ресурсам Фото:

В соглашении между Украиной и США по полезным ресурсам существуют юридические пробелы. Их обнаружили специалисты издания Reuters совместно с экспертами.

«Рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности, имеет правовые пробелы. Они должны быть заполнены в ходе будущих переговоров», — написано в материале.

В документе присутствует информация о создании Инвестиционного фонда реконструкции, который будет подконтролен Киеву и Вашингтону. Вместе с тем в соглашении упоминаются «обнадеживающие формулировки», однако со стороны американского руководства в отношении Украины не прописаны гарантии безопасности.

Вместе с тем, в рамках соглашения, Украина будет обязана перечислять США 50% прибыли от всех государственных природных ресурсов. Однако конкретных сроков, значений и сумм документ не подразумевает. Доцент международного права в Лейденском университете отмечает, что это нормально для рамочного соглашения.

Даже несмотря на то, что в документе не присутствуют данные о гарантиях безопасности для Украины, США отказывается от своих изначальных требований на возмещение 500 миллиардов долларов за предоставленную поддержку стране. Также упоминается, что средства от природных ресурсов будут реинвестированы «для содействия безопасности, защите и процветанию Украины».

Проект упоминает и стремление Украины войти в состав ЕС. США и Украина «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» для ее вступления в союз европейских стран.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский планировал встретится с президентом Дональдом Трампом 28 февраля. Предполагается, что во время пребывания на территории США главы стран подпишут соглашение по ресурсам.

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В соглашении между Украиной и США по полезным ресурсам существуют юридические пробелы. Их обнаружили специалисты издания Reuters совместно с экспертами. «Рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности, имеет правовые пробелы. Они должны быть заполнены в ходе будущих переговоров», — написано в материале. В документе присутствует информация о создании Инвестиционного фонда реконструкции, который будет подконтролен Киеву и Вашингтону. Вместе с тем в соглашении упоминаются «обнадеживающие формулировки», однако со стороны американского руководства в отношении Украины не прописаны гарантии безопасности. Вместе с тем, в рамках соглашения, Украина будет обязана перечислять США 50% прибыли от всех государственных природных ресурсов. Однако конкретных сроков, значений и сумм документ не подразумевает. Доцент международного права в Лейденском университете отмечает, что это нормально для рамочного соглашения. Даже несмотря на то, что в документе не присутствуют данные о гарантиях безопасности для Украины, США отказывается от своих изначальных требований на возмещение 500 миллиардов долларов за предоставленную поддержку стране. Также упоминается, что средства от природных ресурсов будут реинвестированы «для содействия безопасности, защите и процветанию Украины». Проект упоминает и стремление Украины войти в состав ЕС. США и Украина «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» для ее вступления в союз европейских стран. Ранее глава Украины Владимир Зеленский планировал встретится с президентом Дональдом Трампом 28 февраля. Предполагается, что во время пребывания на территории США главы стран подпишут соглашение по ресурсам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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