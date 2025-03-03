СК завел дело после падения глыбы, чуть не убившей маму с младенцем в Махачкале

Днем 3 марта в Кировском районе Махачкалы с кровли многоэтажного здания на женщину и ребенка обрушилась наледь. В связи с этим в Следственном комитете по Республике сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности.
«Уголовное дело возбуждено в Махачкале по факту падения наледи на женщину и ребенка», — заявили в СК по Республике. Отмечается, что на данный момент пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимое лечение.
Сейчас следственные органы проводят ряд мероприятий для выяснения всех деталей происшествия. В рамках расследования будет проанализирована законность действий лиц, ответственных за очистку крыш и подъездов зданий от снега и льда.
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