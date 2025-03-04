В Петербурге второклассница попала в реанимацию после соревнований по дзюдо

В Петербурге восьмилетняя школьница из Кудрово получила тяжелую травму позвоночника во время соревнований по дзюдо. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Второклассницу парализовало на соревнованиях по дзюдо. При выполнении броска школьница из Кудрово упала вертикально головой вниз», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел 2 марта в спортивном комплексе Motivator team, расположенном на проспекте Оптиков.
Девочка выполняла бросок, однако неудачно приземлилась, упав вертикально головой вниз. В результате падения школьница получила серьезную закрытую спинномозговую травму с ушибом спинного мозга и частичным нарушением проводимости. Также диагностировано растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Пострадавшую оперативно доставили в Детскую городскую больницу №2 Святой Марии Магдалины. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое и оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
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