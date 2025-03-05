Рестораны Екатеринбурга готовят роскошные подарки на 8 Марта

На 8 Марта рестораны Екатеринбурга подготовили не только особое меню, но и подарки посетительницам, среди них — сертификаты в баню, на массаж и бесплатные угощения. Представители заведений рассказали URA.RU, какие сюрпризы готовят к Международному женскому дню.
Приятные презенты
В мясном ресторане Bukowski grill вручат подарочные сертификаты в ювелирный магазин номиналом 2000 рублей (при чеке от 4000). Приятный подарок приподнесут тем, кто закажет рибай, Нью-Йорк или филе-миньон. В Maccheroni при заказе бутылки вина гостьям подарят сертификаты на массаж лица на 30 минут.
Custo подготовил специальный коктейль «Морской спритц» — напиток на основе личи, саган-дайля, ментола, джина, домашнего цитрусового кордиала, игристого вина и содовой. Украшает шот шоколадный велюр и ракушка из голубой глазури. К коктейлю прилагается сертификат в бани «Сандуны Урал».
Коктейль «Губы» с подарком (три бальзама для губ) вручат посетительницам Forest. Напиток сделан на безлактозном молоке, с пряным ромом, соком, персиковым ликером и клубничным пюре. В NEONI девушек угостят алкогольными и безалкогольными коктейлями бесплатно, напитки украсят блестящей сахарной ватой.
Ресторан итальянской кухни Si! в честь праздника устраивает музыкальный вечер. С 19:00 выступает Валерий Беликов и работает фотограф, а всем девушкам и женщинам преподнесут десерт в виде красной бархатистой розы. В бистро «Мимоза» при покупке десертов навынос подарят веточку свежей мимозы.
Особое меню
В Lobby готовят специальные угощения: набор из пяти шоколадных помад, клубники или малины в шоколаде, бенто-торт с ягодами, «Павлова» с лимонным курдом. А в ресторане «Гурмадзе» подадут необычный десерт для дам — «Птица в облаках», которую готовят с коктейлем «Горская мимоза». Десерт и коктейль можно заказать отдельно, либо компанией попросить горский дамский сет: напиток, салат с обжаренным лососем, чкмерули с креветками и десерт.
В ресторане «Паштет» запустят два спецблюда — тартар из гребешка с манго и белым шоколадом и сибас со свежей спаржей и ванильным маслом. Кафетерия Gavi удивит набором муссовых пирожных и тарталеток. Внутри — сладости с малиной, манго-матчей, черничным йогуртом и тарталетка с лимоном. Можно заказать все четыре, их положат в подарочную коробку, или по одной штуке.
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